A UEFA anunciou esta segunda-feira que o Arsenal-PSV, inicialmente previsto para a próxima quinta-feira (15 de setembro), foi adiado devido à falta de policiamento, em virtude das cerimónias fúnebres da Rainha Isabel II.

«Isto deve-se às severas limitações dos recursos policiais e questões organizacionais relacionadas com os eventos que decorrem em torno do luto nacional pela Rainha Isabel II», lê-se no comunicado do organismo que rege o futebol europeu.

O jogo da segunda jornada do Grupo A da Liga Europa ainda não tem nova data.

Note-se que, depois de um fim de semana em que os jogos foram adiados, a Liga Inglesa já confirmou que a programação das partidas vai retomar normalmente a partir de terça-feira.