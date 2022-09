A sensacional Hungria foi a Leipzig bater a Alemanha por 1-0 e continua a liderar o Grupo 3/A da Liga das Nações, ficando a depender de si própria para chegar à fase final, quando, na próxima segunda-feira receber a Itália que, esta sexta-feira, bateu a Inglaterra em Milão, também por 1-0.

Todos os resultados da Liga das Nações

Num grupo com três campeões do Mundo, a seleção magiar soma três triunfos, um empate e apenas uma derrota, resultados que deixam desde já a Alemanha e a Inglaterra fora de combate.

Esta sexta-feira, a Alemanha até tinha a possibilidade de saltar para o primeiro lugar deste grupo da morte, mas também não resistiu à ousadia da Hungria que silenciou o Red Bull Arena, aos 17 minutos, com Ádám Szalai a escapar à marcação de Kimmich e a marcar de calcanhar junto ao primeiro poste, na sequência de um pontapé de canto, da esquerda, marcado pelo capitão Szoboszlai.

Não foi um golo fortuito, a Hungria controlou o jogo e até esteve mais perto de fazer um segundo golo até ao intervalo do que a Alemanha, com um ataque desastrado ameaçar o empate.

Já na segunda parte, a Alemanha aumentou a intensidade do jogo e começou, finalmente, a discutir o resultado, diante de uma Hungria mais fechada. Hans-Dieter Flick lançou Musiala e Havertz para o ataque, mas a equipa de Marco Rossi foi resolvendo o jogo, lance a lance, mantendo intata a curta vantagem que lhe permite chegar à ultima jornada no primeiro lugar deste competitivo grupo.

Com 10 pontos, a Hungria vai agora, já na segunda-feira, receber a Itália que, com 8 pontos, é a única equipa que ainda pode contestar a supremacia magiar.

Itália vence Inglaterra com «bomba» de Raspadori

A Itália destacou-se no segundo lugar depois de ter condenado a Inglaterra à despromoção para a Liga B, com uma vitória, em Milão, também por 1-0. Depois de uma primeira parte sem golos, a squadra azurra, campeã da Europa em título, adiantou-se no macador, aos 68 minutos, com um golo de Giacomo Raspadori. Na sequência de um passe do experiente Bonucci, o avançado do Nápoles surpreendeu tudo e todos com um remate fortíssimo à entrada da área.

Com este triunfo, a Itália passa a contar com 8 pontos, apenas menos dois do que a Hungria, enquanto a Inglaterra, com apenas 2 pontos, já está condenada a jogar na próxima época na Liga B, mesmo que vença a Alemanha, na última ronda.