A Liga Revelação vai decidir-se no feriado do dia 25 de abril. Estoril ou Sporting vão levantar a taça de campeão nacional de Sub-23, com os estorilistas a terem a vida mais facilitada para vencerem a prova.

A equipa da linha, líder do campeonato, com 29 pontos, tem apenas de somar o mesmo resultado do que os leões, segundos classificados com 26 pontos, na tarde desta sexta-feira para vencer a prova.

Já os verdes e brancos têm de derrotar o Torreense, 4.º classificado, em casa, e esperar que o líder Estoril perca no terreno do Vizela, que ocupa a 5.ª posição da tabela.

Os jogos da 14.ª jornada, a última, da Liga Revelação arrancam às 14h30 e vai poder acompanhá-los ao minuto aqui no Maisfutebol.