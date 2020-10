João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, confirmou, à margem da conferência de imprensa de antevisão com o Rio Ave, que conta com o avançado Toni Martínez para o jogo da 3.ª jornada da Liga. O avançado espanhol, que falhou o último jogo com o Belenenses, por opção técnica, tem sido apontado como alvo do FC Porto.

«Mantém-se o mesmo cenário e é jogador do Famalicão. Enquanto assim for, é um jogador que pode ser utilizado», limitou-se a referir o treinador.

Quanto ao jogo de domingo, João Pedro Sousa espera dificuldades para a sua equipa. «Esperamos uma equipa competente, uma equipa madura, uma equipa que tem dos melhores jogadores do nosso campeonato. Vamos, seguramente, ter muitas dificuldades e ter que estar ao nosso melhor nível para bater um Rio Ave muito forte», afirmou.

O treinador garantiu, no entanto, que não vai fazer mudanças na equipa em função do adversário, mas admite mudar a estratégia de jogo. «Estamos essencialmente preocupados com o nosso treino e muito focados em nós. O que poderá alterar relativamente às semanas anteriores será a estratégia para o jogo. Tudo o resto não. Temos que crescer e vamos fazê-lo a olhar para nós. Temos que melhorar muita coisa e, portanto, não vamos alterar em função do adversário», explicou.

João Pedro Sousa revelou que a vitória, na última jornada, frente ao Belenenses, ajudou a dar confiança e garantiu que a equipa tem ainda margem para melhorar. «Estamos melhores, a crescer. Na primeira jornada, estávamos com algumas limitações. Por exemplo, o Calvin Verdonk chegou, fez cinco sessões de treino e fez metade do primeiro jogo. O último jogo dele havia sido em fevereiro», afiançou.

Mais um jogo sem adeptos. «Primeiro ponto: temos saudades dos nossos adeptos, do público, de ver estádios de futebol cheios. Vê-los sem público é contranatura, não faz sentido. Mas, enquanto morrer gente no nosso país, não vou opinar sobre esse assunto», salientou ainda João Pedro Sousa.