O futebolista do Vizela, Koffi Kouao, foi expulso em tempo de compensação no duelo deste sábado ante o Moreirense, da 17.ª jornada da I Liga, após uma falta dura sobre Felipe Pires.

O lateral-direito costa-marfinense, que em Portugal também já jogou no Moreirense e no Famalicão, vai assim falhar o jogo com o FC Porto, dos quartos de final da Taça de Portugal, isto se lhe for aplicado, no mínimo, um jogo de suspensão. Caso venha a ser penalizado com mais, poderá falhar também o encontro com o Sporting, da 18.ª jornada.

Kouao tinha visto inicialmente o cartão amarelo, mas o árbitro Hugo Miguel mostrou-lhe o vermelho depois de ter visto as imagens.

Um golo de Rafael Martins deu a vitória ao Moreirense, na estreia de Ricardo Sá Pinto no comando técnico dos cónegos.