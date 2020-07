João Pinheiro é o árbitro do FC Porto-Sporting, clássico da 32.ª jornada da I Liga, marcado para as 21h30 da próxima quarta-feira, no Estádio do Dragão.

O árbitro de 32 anos vai ser auxiliado por Bruno Rodrigues e Luciano Maia, com Iancu Vasilica como quarto árbitro. Artur Soares Dias vai estar no vídeo-árbitro, assistido por Paulo Soares.

Este é o terceiro jogo que João Pinheiro apita ao FC Porto esta época. Já tinha estado em dois empates a uma bola dos dragões: o primeiro no Jamor, para o campeonato, ante o Belenenses, a 8 de dezembro último, além da igualdade ante o Académico de Viseu, no Fontelo, a 4 de fevereiro, na segunda mão da meia-final da Taça de Portugal. É também o terceiro encontro que inclui o Sporting, após já ter arbitrado na derrota dos leões ante o Rio Ave, por 3-2, a 31 de agosto de 2019, para a I Liga, além do triunfo por 4-2 em Portimão, para a Taça da Liga, a 21 de dezembro.

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol também confirmou, este domingo, as equipas de arbitragem para os dois restantes jogos de quarta-feira. O Moreirense-Paços de Ferreira vai ser dirigido por Rui Costa, ao passo que André Narciso estará no Sp. Braga-Belenenses.

Moreirense-Paços de Ferreira (4.ª feira, 17h00)

Árbitro: Rui Costa

Assistentes: Tiago Costa e João Bessa Silva

4.º árbitro: Dinis Gorjão

VAR: Vítor Ferreira

AVAR: Pedro Fernandes

Sp. Braga-Belenenses SAD (4.ª feira, 19h15)

Árbitro: André Narciso

Assistentes: Paulo Brás e Carlos Covão

4.º árbitro: David Silva

VAR: João Bento

AVAR: André Campos

FC Porto-Sporting CP (4.ª feira, 21h30)

Árbitro: João Pinheiro

Assistentes: Bruno Rodrigues e Luciano Maia

4.º árbitro: Iancu Vasilica

VAR: Artur Soares Dias

AVAR: Paulo Soares