FIGURA: Mario Gonzalez (Tondela)

Hat-trick que vale o segundo triunfo fora de portas ao Tondela. Mario Gonzalez mostrou ter apetência para marcar golos e dar triunfos aos beirões em Guimarães. Depois de ter marcado os dois golos que deram a vitória frente ao Vitória, hoje marcou por três vezes, dando mais três pontos ao Tondela.

MOMENTO DO JOGO: Entrada do Tondela

Dificilmente alguém apostaria que, aos 11’, o Tondela já iria estar a ganhar por três. Três golos em menos de um quarto de hora tiveram um peso decisivo na conquista dos três pontos para os beirões.

OUTROS DESTAQUES

Rafael Barbosa (Tondela): Bom jogo do médio beirão, contribuindo decisivamente para a conquista dos três pontos. Bem a defender e bem a atacar, saiu no segundo tempo esgotado.

Filipe Soares (Moreirense): Mais um excelente jogo do médio do Moreirense. Foi dos mais esclarecidos numa altura em que a equipa parecia perdida e foi importante no relançar da partida.

Rafael Martins (Moreirense): Segunda jornada seguida a marcar. O avançado do Moreirense está de pé quente e, na primeira oportunidade de que dispôs, não desperdiçou. Podia ter feito o empate no segundo tempo, não tivesse chegado um tudo nada atrasado ao cruzamento de David Simão.