O Moreirense anunciou esta terça-feira o regresso de Paulinho, lateral direito que representou o clube entre 2012 e 2015. O jogador de 30 anos assinou um contrato válido por uma época.



Paulinho esteve ao serviço do Gil Vicente na segunda metade da temporada passada, depois de ano e meio no AEK de Atenas (Grécia).



O lateral direito formou-se no FC Porto, seguindo-se Leixões, Moreirense, União Madeira, Desp. Chaves, Sp. Braga, AEK e Gil Vicente. Agora, regressa a Moreira de Cónegos.