O Sp. Braga manifestou-se contra a implementação do Cartão do Adepto «nos moldes apresentados», considerando ser «uma medida ultrapassada» e «sem efeitos práticos na valorização do desporto».

Na sua newsletter semanal, o clube sublinha que «face a todas as manifestações de repúdio registadas ao longo das duas primeiras jornadas», da parte dos adeptos de vários clubes, o Sp. Braga «é contra a implementação do cartão do adepto nos moldes apresentados».

«Este conceito já foi utilizado em outros países no passado e os resultados foram amplamente negativos. Por isso, trata-se de uma medida ultrapassada, sem efeitos práticos na valorização do desporto e que vai contra os valores defendidos pelo futebol, nos quais a inclusão merecerá, sempre, especial relevância», pode ler-se.

Para os responsáveis minhotos, «esta é uma lei limitativa e castradora e que, apesar da sua génese ser válida (combater o racismo e a violência no desporto), vem colocar ainda mais entraves à valorização do futebol enquanto um desporto de massas, afastando as pessoas dos estádios de uma forma discriminatória e segregadora».

«É um facto que, do ponto de vista jurídico, não existe nenhuma ilegalidade na criação do cartão do adepto enquanto documento identificativo, mas ainda assim, o Sp. Braga entende que este instrumento falha rotundamente o seu objetivo primordial, seguindo até a lógica de insucesso do que aconteceu com os GOA [grupos organizados de adeptos/claques]: como não se conseguiu identificar e legalizar o grupo no seu sentido coletivo, tenta-se identificar o indivíduo», concluem.