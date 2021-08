O Sporting informou na tarde desta quinta-feira das condições de aquisição de bilhetes para o jogo da segunda jornada da I Liga, ante o Sp. Braga, no Minho (sábado, 20h30), dando conta da existência de 133 bilhetes para fora da zona com Cartão do Adepto e 330 para a zona com Cartão.

Os preços dos 133 bilhetes para fora da zona com Cartão, todos para a nascente superior do Estádio Municipal de Braga, vão dos 31 aos 93 euros. E é precisamente o último valor em questão que gerou, na última hora, alguma revolta e indignação imediatas, nas redes sociais, por parte de adeptos dos verde e brancos.

Até ao momento, e através do seu diretor de comunicação, Alexandre Carvalho, no Twitter, o Sporting de Braga explicou a tomada de posição com o facto de o Sporting não garantir, para o jogo da segunda volta, em Alvalade, um espaço para adeptos do Sp. Braga sem Cartão do Adepto.

«O Sp. Braga entregou ao Sporting 208 bilhetes para a zona sem cartão do adepto. 175 a 31 euros e 33 a 93 euros. Só o fez com estes preços porque, apesar das várias tentativas de entendimento, o Sporting recusou-se a garantir, no jogo da segunda mão, um espaço para adeptos do Sp. Braga sem cartão», escreveu Alexandre Carvalho.

Ora, a discrepância entre os 133 bilhetes anunciados pelo Sporting para a zona sem cartão e os 208 referidos por parte do Sp. Braga relacionam-se, pôde apurar o Maisfutebol, com o facto de os leões reservarem – num procedimento normal e habitual por parte dos clubes – alguns bilhetes internamente.

Além dos 133 ingressos, como já se disse, há mais 330 para adeptos do Sporting, para a zona do Cartão do Adepto. Em nota oficial, o campeão nacional refere que estes «são vendidos exclusivamente nas bilheteiras do Estádio Municipal de Braga no dia de jogo, a partir das 10 horas, pelo valor de 31 euros, mediante apresentação do respetivo Cartão de Adepto e Cartão de Cidadão».

O Maisfutebol está a procurar mais esclarecimentos junto das partes envolvidas.