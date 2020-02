Péssima notícia para o jovem Vítor Ferreira, que estava em fase de afirmação no FC Porto. O médio contraiu uma rotura muscular na face anterior da coxa direita e vai ficar afastamento da competição.



Na véspera da receção ao Portimonense, Vítor Ferreira ficou limitado a tratamento, enquanto Pepe dividiu o seu tempo entre treino condicionado e trabalho no ginásio. Sérgio Conceição confirmou que o defesa não vai defrontar os algarvios.



O plantel principal do FC Porto treinou ao final da tarde no Estádio do Dragão, palco do encontro deste domingo (20h30).