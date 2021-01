O treino deste sábado do FC Porto ficou marcado pelo regresso do treinador Sérgio Conceição ao Olival, mas o técnico ainda não orientou a sessão de trabalhos da equipa, que prepara a deslocação a Faro, para jogar ante o Farense, na segunda-feira (20h15), em jogo da 15.ª jornada da I Liga.

Segundo confirmou o Maisfutebol, a presença de Conceição no centro de treinos esteve também relacionada com a testagem obrigatória à covid-19, prévia a mais um jogo, no âmbito de confirmar a possibilidade de o técnico poder ir para o banco de suplentes no Estádio de São Luís.

Depois da eliminação na terça-feira, nas meias-finais da Taça da Liga, Sérgio Conceição falhou o treino de quarta-feira por ter apresentado sintomas coincidentes com infeção por covid-19. Fez o teste e o resultado deu negativo, mas continuou em casa nos dois últimos dias, em recuperação.

Este sábado, de acordo com nota informativa do FC Porto, o central espanhol Iván Marcano realizou treino condicionado e o guarda-redes senegalês Mbaye fez trabalho de ginásio. Ainda que sem mencionar as restantes ausências, a equipa técnica de Conceição não pôde também contar com vários jogadores em isolamento, após teste positivo à covid-19: Evanilson, Sérgio Oliveira, Luis Díaz, Nanú, Romário Baró e Otávio.

Tal como na véspera, Rodrigo Valente e Francisco Conceição, da equipa B, trabalharam com o plantel principal, que ultima a preparação para a deslocação a Faro com novo treino, às 10h30 de domingo.