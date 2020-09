Silas falou esta segunda-feira sobre os cinco meses como treinador do Sporting e disse que, apesar de a passagem ter sido curta, não se arrepende de ter ido para os leões.

«Passei por coisas pelas quais não passaria tão depressa noutro lugar e cresci muito mais. Para mim não foi uma desilusão, uma oportunidade boa de aprender muita coisa e de ensinar muita coisa», disse o técnico na Sport TV.

Quando questionado sobre o facto de terem sido apenas cinco meses, garantiu: «Não interessa. Eu para treinar um clube como Sporting, até por cinco dias ia.»

«Estou a treinar há dois anos e meio», lembrou ainda Silas, que apontou que as coisas teriam sido mais fáceis se não tivesse pegado numa equipa contruída por outro técnico: Marcel Keizer.

«Os jogadores não foram escolhidos por mim, eram jogadores difíceis de encaixar nas ideias que eu queria, é diferente de começar com uma equipa. Se tivesse tido pré-época, teria corrido de forma diferente.»

«Mesmo assim, se olharmos aos números, fomos a equipa com mais sucesso da temporada e não acho que tenha sido de sucesso. A história do Sporting exige muito mais do que aquilo que foi essa época. Para mim, foi uma grande oportunidade e, honestamente, tomaria as mesmas decisões agora», garantiu.