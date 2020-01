Andraz Sporar já foi inscrito da Liga e, a partir de agora, está à disposição de Jorge Silas, podendo, inclusive, ser opção para o jogo desta segunda-feira em que os leões recebem o Marítimo no Estádio de Alvalade, em jogo da 18.ª jornada.

Um dia depois do Sporting ter confirmado a contratação do avançado esloveno, com um comunicado enviado para a Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, o clube enviou toda a documentação necessária para o avançado, que vai jogar com o número 90 nas costas, poder jogar nas competições nacionais.