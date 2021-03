Convocado para os compromissos internacionais da seleção da Honduras (nesta quarta-feira diante da Bielorrússia e no dia 28 com a Grécia, Alberth Elis fez um balanço da primeira época no futebol português.

«Estou muito feliz no Boavista. Lamentavelmente, os resultados não estão a ser os que queríamos, mas tenho muita vontade de lutar, juntamente com os meus companheiros, para sair da posição em que nos encontramos», afirmou em entrevista ao site de notícias hondurenho Deportes Televicentro.

Ao serviço dos axadrezados, Alberth Elis soma 21 jogos (18 a titular) e quatro golos na Liga e não pensa, pelo menos para já, em dar um salto para outro campeonato. «O Boavista é um grande, com uma grande história no futebol português e tem uma massa adepta incrível. Mais do que nunca, hoje sei que tomei a decisão certa ao assinar pelo Boavista. Estou contente no campeonato português, que é muito competitivo e espero ajudar muito a equipa nos próximos jogos. Todos sentimos que temos qualidade para subir na classificação. Lutaremos com todas as nossas forças por isso», rematou o avançado de 25 anos.

O Boavista ocupa os últimos lugares da Liga com 21 pontos, os mesmos de Nacional e Marítimo.