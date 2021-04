A comitiva do Sporting foi recebida por centenas de adeptos leoninos em Braga, na véspera do duelo com a formação orientada por Carlos Carvalhal.



Os adeptos continuam a acreditar na conquista do título nacional e fizeram questão de demonstrar o seu apoio à equipa de Ruben Amorim, que ficará alojada num hotel da cidade.



Os jogadores, aliás, fizeram questão de agradecer o apoio dos adeptos, que não se deixaram afetar pela chuva que foi caindo ao longo deste sábado na região.