Na antevisão do jogo com o Rio Ave, da última jornada da Liga, Daniel Ramos assumiu como pouco provável a sua permanência no comando técnico do Boavista.

O técnico até começou por dizer que «infelizmente» não continuaria, mas depois alterou ligeiramente a posição.

«Em relação a isso, não quero adiantar muito. Acho difícil a minha continuidade e fico-me por aqui», respondeu.

Daniel Ramos assumiu o banco do Boavista em dezembro, altura em que foi contratado para substituir Lito Vidigal.

Tal como o Maisfutebol escreveu, Vasco Seabra é o nome apontado ao comando do Boavista na próxima época.