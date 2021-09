Os números são claros: sete jogos oficiais, seis derrotas e uma vitória. O Tondela arrancou muito mal a época e segue no último lugar da Liga, com três pontos. No próximo jogo recebe o Famalicão, que o acompanha neste arranque em falso. Jogo importante, percebe-se.



«Não temos desculpas. Somos o que somos e a partir daí temos de trabalhar. Penso que temos qualidade suficiente para ganhar os jogos e jogadores de diferentes características, em diferentes posições, com as condições para sair de uma situação difícil», defendeu o treinador do Tondela, Pako Ayestarán, na conversa semanal com a comunicação social.



O Tondela venceu na primeira jornada o Santa Clara em casa (3-0), mas depois já foi surpreendido pelo Portimonense (0-3) e Estoril-Praia (1-2). Como será agora frente a uma equipa também aflita nos últimos lugares?



«É um Famalicão com a mesma responsabilidade com que nós estamos. É uma equipa com muita qualidade individual, que nos vai pôr as coisas muito difíceis. Ataca com muito critério e com muitos homens e vai-nos dificultar muito as coisas.»



O defesa central Jota Gonçalves está lesionado e é baixa certa no Tondela; o médio Iker Undabarrena está limitado e continua em dúvida.