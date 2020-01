O Santa Clara visita o Famalicão com apenas uma vitórias nos últimos dez jogos. O ciclo não é bom, longe disso, mas o treinador João Henriques garante que a equipa chegará onde quer: à manutenção.



«As pessoas têm muito no subconsciente aqui de que o Santa Clara nunca conseguiu ficar três épocas seguidas na I liga. Vai conseguir, é preciso calma. Seja com 34, 37, 38, não interessa, vai conseguir. Sabemos qual é o caminho que temos, a equipa está confiante e sabe o que vale.»



Os açorianos estão só três pontos acima da linha de água e têm agora uma visita a casa do sensacional Famalicão. O quadro não é brilhante.



«Reconhecemos que houve jogos que podíamos ter feito mais e que não fomos competentes e outros em que fomos competentes e não tivemos sorte. Mas o futebol é pródigo nessas coisas. Queremos muito que este ciclo da segunda volta seja positivo para nós. Para de uma vez por todas a equipa tranquilizar-se na sua qualidade de jogo, para ser mais consistente, que é isso que nós queremos.»



João Henriques disse ainda que o Famalicão passou de sensação «a certeza».



O Famalicão-Santa Clara realiza-se às 15 horas de domingo.