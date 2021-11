João Palhinha vai falhar o dérbi com o Benfica na próxima sexta-feira, segundo apurou o Maisfutebol.

Apesar de ainda não se saber ao certo o tempo de paragem do médio internacional português, a lesão muscular que contraiu no domingo, na partida com o Tondela, não é possível de recuperar a tempo do jogo com as águias.

Palhinha percebeu quase de imediato que a lesão seria grave e deixou o campo em lágrimas ao minuto 68, queixando-se da face posterior da coxa direita.

Agora vê confirmadas as suspeitas e vai mesmo ser baixa relevante para a equipa de Ruben Amorim no dérbi eterno.

Recorde-se que no final da partida, em conferência de imprensa, o treinador do Sporting apontou as possíveis alternativas ao camisola 6 - ver vídeo associado a este artigo -, caso este viesse a falhar o jogo com o Benfica, como agora se confirma.