Os futebolistas portugueses Eduardo Quaresma e Tiago Dantas, do Tondela, testaram positivo à covid-19, confirmou o clube beirão, na atualização mais recente do boletim clínico, na quarta-feira.

A confirmação por parte do Tondela surgiu no dia seguinte ao jogo com o Gil Vicente, no qual Tiago Dantas foi titular na derrota por 3-0 ante os minhotos, tendo saído aos 67 minutos. Já Eduardo Quaresma foi suplente não utilizado.

Estes dois jogadores juntam-se a Tiago Almeida e Telmo Arcanjo, que já estavam de fora e falharam o Gil Vicente, pelo mesmo motivo. Pelo menos no caso de Telmo Arcanjo, trata-se de reinfeção, dado que o atleta já tinha estado infetado no último verão.

Além destes quatro atletas, Jota está a fazer trabalho de ginásio e fisioterapia, em recuperação da rotura do ligamento cruzado do joelho direito.

A equipa comandada por Pako Ayestarán prepara a receção ao Moreirense, jogo em atraso da 13.ª jornada da I Liga, marcado para segunda-feira, dia 3, às 20h15 e que tinha sido adiado precisamente devido ao isolamento decretado no plantel beirão, após vários casos de covid-19 que surgiram.