O Moreirense, que disputa a I Liga portuguesa de futebol, vai iniciar a preparação da pré-época 2020/2021 a 17 de agosto.

Fonte oficial do clube referiu, esta sexta-feira, à agência Lusa, que o plantel do emblema de Moreira de Cónegos vai cumprir, no plano de trabalhos, um estágio de 24 a 29 de agosto, em Ofir, Esposende, tendo o Estádio de Vila Chã como apoio.

Os exames médicos estão marcados para os dias 17 e 19 e os primeiros treinos entre os dias 19 e 22, entre o Parque Comendador Joaquim de Almeida Freitas, estádio do clube, e o Campo das Oliveiras, em Serzedelo, Guimarães.