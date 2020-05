O Santa Clara vai regressar aos treinos de campo esta quinta-feira.

Tendo em conta o «regresso iminente» do campeonato, que está parado devido à covid-19 mas já teve autorização do Governo para reatar no final de maio, o Santa Clara regressa num treino que «consistirá numa série de testes que irão permitir aferir a condição física dos atletas».

Até esta quarta-feira, o Santa Clara é o único clube da I Liga que ainda não retomou os treinos.

O clube vai treinar, em simultâneo, em três locais diferentes: o estádio de São Miguel (freguesia de São Roque), o Complexo do Lajedo (freguesia de São José) e o Complexo das Laranjeiras (na freguesia de São Pedro). Vão estar a treinar, em simultâneo, dois jogadores por 45 minutos, «cada um deles em metade do campo», detalha o atual 10.º classificado da I Liga, em comunicado.