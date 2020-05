Álvaro Pacheco renovou com o Vizela para as próximas duas temporadas. A administração da SAD dos vizelenses confirmou, esta quarta-feira, o novo vínculo com o treinador português, válido até 2022.

O técnico de 48 anos, que orientou o Vizela esta época no Campeonato de Portugal, acompanha a equipa na promoção à II Liga, depois de a Federação Portuguesa de Futebol ter indicado os nortenhos e o Arouca para subirem às ligas profissionais.

Depois de ter treinado o Lixa, em 2010/2011, Álvaro Pacheco foi adjunto de Miguel Leal no Penafiel, Moreirense e Boavista. Passou ainda pela equipa técnica do Lietava Jonava da Lituânia e, antes do Vizela, treinou o Fafe.