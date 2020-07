O médio franco-marroquino Amine Oudrhiri, de 27 anos, é reforço do Farense para as próximas duas temporadas. O antigo jogador do Leixões é o primeiro reforço oficializado pelos algarvios no regresso à I Liga, 18 anos depois. Os dois clubes já confirmaram o acordo.

Em nota oficial, o Farense refere que Amine assinou contrato até 30 de junho de 2022, partindo para o terceiro clube da carreira em Portugal, depois de três temporadas no Leixões e uma no Lusitano VRSA. Em três anos no emblema de Matosinhos, Amine fez 83 jogos e marcou um golo.

Amine está em Portugal desde 2016, após ter iniciado a carreira em França, onde representou RCF Paris, Red Star, Nantes, Arles-Avignon e Sedan.

Desta forma, o médio gaulês junta-se aos 14 jogadores já confirmados no início dos trabalhos para a nova época.

Kiki em Matosinhos

Por outro lado, o Leixões garantiu mais um reforço, para o ataque. Trata-se do avançado Kiki, que na última época alinhou no Sp. Braga B. O jogador de 22 anos estava nos minhotos desde 2015, tendo passado ainda pelos sub-23 e pelos juniores dos arsenalistas.