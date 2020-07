O Nacional da Madeira regressou esta quarta-feira aos trabalhos, com os habituais exames médicos e físicos, para preparar o retorno à I Liga portuguesa de futebol.

O clube insular, que liderava a II Liga aquando da paragem da prova em 2019/2020, estatuto que permitiu a promoção administrativa um ano após a descida, conta já com 20 jogadores no plantel, três deles reforços. O mais recente foi apresentado esta segunda-feira: o avançado húngaro Gergely Bobál, que se junta ao guardião Piscitelli (ex-Dínamo de Bucareste) e ao defesa-direito Rúben Freitas (ex-Mafra) nas caras novas.

O emblema auri-negro manteve ainda alguns dos nomes nucleares da temporada transata, nomeadamente o guarda-redes Daniel Guimarães, os defesas Kalindi, Rui Correia, Júlio César e Wiki, o médio Rúben Micael e os avançados Brayan Riascos e Bryan Róchez. Por outro lado, Vítor Gonçalves, um dos esteios da equipa, não chegou a acordo para a renovação e, por isso, não deve continuar na Choupana.

Tal como esta quarta-feira, quinta-feira vai ser dia de testes físicos e médicos. Os jogadores estão divididos em dois grupos, invertendo-se os conjuntos nas tarefas de um dia para outro. O trabalho de campo arranca na próxima segunda-feira, 3 de agosto, no complexo desportivo do clube. Em agenda está um estágio, ainda sem data definida, mas a realizar no Continente.