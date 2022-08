O futebolista português André André está de volta ao plantel do Vitória de Guimarães, tendo integrado os treinos da equipa desde terça-feira, informou o clube minhoto, esta sexta-feira.

André André tinha sido cedido a meio da época 2021/22 aos sauditas do Al-Ittihad e, até ao momento, ainda pairava no ar alguma indefinição sobre o seu futuro. Para já, o que é certo é que está à disposição do treinador Moreno.

Em seis épocas e meia de Vitória, entre 2012 e 2015 e entre 2018 e início de 2022 – pelo meio esteve três anos no FC Porto – André André fez 190 jogos e marcou 37 golos pelo emblema de Guimarães.

A reintegração de André André aconteceu numa semana em que o Vitória teve compromisso da Liga Conferência, tendo perdido na noite de quinta-feira ante o Hajduk Split, na Croácia, por 3-1, para a primeira mão da terceira pré-eliminatória.

No domingo, o Vitória joga em Chaves para a primeira jornada da I Liga 2022/23, a partir das 20h30.