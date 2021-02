Luís Godinho vai substituir Tiago Martins como videoárbitro (VAR) na receção do FC Porto ao Rio Ave, agendada para esta segunda-feira.

De acordo com informação a Federação Portuguesa de Futebol, Martins, da Associação de Futebol de Lisboa, foi substituído depois de ter apresentado sintomas gripais. Pedro Mota, assistente do VAR, também foi substituído, no caso por Rui Teixeira, pela mesma razão.

O FC Porto-Rio Ave, da 16.ª jornada da Liga, joga-se esta noite, a partir das 19h00, no Estádio do Dragão. Nuno Almeida é o árbitro do encontro.