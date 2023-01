A Federação Portuguesa de Futebol divulgou esta quinta-feira os árbitros para os jogos desta jornada de Benfica, a 17.ª, FC Porto e Sp. Braga, já depois de informar que Rui Costa vai estar no Sporting-Vizela.

Na deslocação do Benfica ao terreno do Santa Clara, Fábio Veríssimo será o árbitro principal, assistido por Pedro Martins e Hugo Marques. Rui Oliveira estará no VAR.

Já em Guimarães, no Vitória-FC Porto, vai estar Luís Godinho. Rui Teixeira e Pedro Mota serão os assistentes, Vasco Santos o VAR.

Por último, Cláudio Pereira é o juiz escolhido para o Paços-Sp. Braga, com João Bessa Silva e Carlos Martins como assistentes. Bruno Esteves é o VAR.

A lista de árbitros já conhecidos para os jogos da jornada 17 do campeonato português:

FC Arouca-Portimonense SC

Árbitro: André Narciso

Assistentes: Paulo Brás e Vasco Marques

4.º árbitro: Bruno Vieira

VAR: Vítor Ferreira

AVAR: João Pinho

Sporting CP-FC Vizela

Árbitro: Rui Costa

Assistentes: João Bessa Silva e Carlos Martins

4.º árbitro: Marco Cruz

VAR: Bruno Esteves

AVAR: Ricardo Baixinho

FC Paços de Ferreira-SC Braga

Árbitro: Cláudio Pereira

Assistentes: André Almeida e André Dias

4.º árbitro: João Afonso

VAR: Hélder Malheiro

AVAR: Diogo Rosa

CD Santa Clara-SL Benfica

Árbitro: Fábio Veríssimo

Assistentes: Pedro Martins e Hugo Marques

4.º árbitro: Flávio Lima

VAR: Rui Oliveira

AVAR: Nelson Cunha

Vitória SC-FC Porto

Árbitro: Luís Godinho

Assistentes: Rui Teixeira e Pedro Mota

4.º árbitro: Pedro Ramalho

VAR: Vasco Santos

AVAR: Sérgio Jesus