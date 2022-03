Por: Mariana Rebelo Silva

Declarações do treinador do Arouca, Armando Evangelista, na conferência de imprensa após o empate diante do Tondela, 2-2, na 27.ª jornada da I Liga:

[Análise ao empate]: «A nossa boa entrada prejudicou-nos. A equipa não lidou bem com a vantagem, isto é, a nossa linha defensiva baixou e o nosso meio-campo manteve-se tal como tinha entrado, o que criou espaços e nos custou dois golos. Depois dessa fase, dominámos o jogo todo e criámos várias oportunidades. Na segunda parte foi notória a nossa supremacia. Estivemos mais próximos de ganhar do que o Tondela.»

[Esgaio mais projetado do que Tiago Araújo. Porquê?]: «O Tiago jogou numa posição que não é a sua de origem. É a primeira vez que entra de início nessa posição. Normal que tenha entrado mais comedido. Tem boas características ofensivas, mas não foi o que lhe pedimos. Pedimos mais profundidade. Tem evoluído bem nesta posição. O Esgaio foi igual a ele mesmo.»

[Resultado justo?]: «Acho que, pelo que fizemos, merecíamos ter ganho. Tenho que aceitar o resultado. Mantemo-nos à distância de um adversário direto. Temos uma vitória em casa sobre ele e um empate fora, o que nos dá vantagem. A vitória não ficaria mal ao Arouca.»

[Lesão de Pedro Moreira]: «Sofreu um choque entre joelhos. É uma lesão forte, que o impossibilitou de continuar em campo, mas tem de ser avaliado.»