Daniel Sousa vai suceder a Daniel Ramos no comando técnico do Arouca, apurou o Maisfutebol.



O antigo adjunto de André Villas-Boas tem acordo com os arouquenses para voltar ao ativo depois de ter trabalhado no Gil Vicente em 2022/23. Na temporada anterior, o técnico, de 39 anos, somou dez vitórias em 25 jogos e conduziu o emblema de Barcelos à manutenção na Liga.



A saída de Daniel Ramos foi, lembre-se, anunciada pelo Arouca na última madrugada. O treinador, de 52 anos, não resistiu a uma série de maus resultados: em 17 jogos, entre Liga, Taça da Liga, Taça de Portugal e Liga Confeência, os arouquenses têm um registo de cinco triunfos, três empates e nove derrotas.

O Arouca é último classificado da Liga com seis pontos.