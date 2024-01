Na antevisão ao jogo da 19.ª jornada da Liga contra o Vizela, Daniel Sousa rejeitou que o Arouca queira vingança, na sequência da recente eliminação na Taça da Portugal frente aos minhotos.

«Aquele jogo, para nós, teve um sabor amargo, porque queríamos passar e tínhamos todas as condições. Não é uma questão de vingança, é de querer os três pontos, como quereríamos contra todas as outras equipas», frisou o técnico, em conferência de imprensa.

O Arouca, na última jornada, colocou um fim na sequência de três derrotas consecutivas, o que trouxe uma energia positiva à equipa, mas Daniel Sousa considera que o 10.º lugar não traz mais conforto.

«Trabalhar sobre vitórias ou resultados que não são tão bons é completamente diferente, isso é mais do que óbvio, ainda que não seja um resultado que vai alterar o caminho que temos de percorrer. Em relação à tabela, em termos do impacto emocional, não tem esse peso, porque continua tudo muito próximo. Tem de ser um alerta, a cada semana as coisas podem mudar de forma drástica», sublinhou.

O técnico do Arouca mostrou-se ainda satisfeito relativamente ao mercado de janeiro, onde não perdeu nenhum jogador e viu chegar Hamache.

«Estes mercados [de janeiro] são complicados, porque são de reajuste, e até podem servir para algum planeamento futuro, que eu acho uma perspetiva interessante. Agora, é uma oportunidade que não é fácil que aconteça. Em relação à equipa e ao mercado, estou extremamente satisfeito com os jogadores que estão. Eu não quero perder nenhum e faço questão de dizer a todos que são indispensáveis», vincou.

O Arouca parte para este jogo sem Quaresma, Hamache, Galovic e Vitinho, aos quais se junta o suspenso Pedro Santos.

«Nós temos tido algumas situações, alguns toques, que não nos deixam preocupados, mas a fazer as nossas avaliações. Obviamente que desfalca um bocadinho, mas quem tem entrado, por exemplo, o Eboué [Kouassi] a central no último jogo, que já tinha treinado ali, fê-lo de forma exemplar. Também porque estava preparado para isso, mesmo que o jogo seja diferente do treino», concluiu.

O Arouca recebe o Vizela, a partir das 20h30 de domingo, num jogo que pode seguir AO MINUTO no Maisfutebol.