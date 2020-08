O Santa Clara anunciou, esta terça-feira, a contratação de Júlio Romão.



O médio brasileiro foi recrutado ao Atlético Paranaense e assinou pelos açorianos por três temporadas, conforme esclarece o clube.



«Júlio Romão, trinco brasileiro de apenas 22 anos, era uma das maiores esperanças do Atlético Paranaense e terá agora a primeira experiência em território europeu. O atleta canarinho atuou na equipa de sub-23 do Ponte Preta na temporada passada, somando 13 partidas», refere o Santa Clara em nota de imprensa.

Além de Romão, o emblema insular já garantiu as contratações de Gustavo Viera, André Mesquita, Jean Patric e Mansur. No sentido inverso, estão confirmadas as saídas de Mamadu, Zé Manuel, César e de Francisco Ramos.

O plantel do Santa Clara inicia esta terça-feira a preparação para a época 2020/21.