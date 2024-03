Simon Banza, avançado do Sp. Braga, utilizou as redes sociais para deixar críticas à arbitragem no empate deste sábado frente ao Rio Ave (0-0), em particular ao golo que viu ser anulado ao minuto 64.

O avançado congolês utilizou um emoji de um palhaço para criticar a decisão de Fábio Veríssimo, que pela primeira vez em Portugal explicou pelo sistema sonoro do estádio uma decisão com recurso ao VAR.

Entretanto as partilhas foram apagadas pelo próprio, mas reproduzidas pelo jornal Record.