O plantel do Gil Vicente registou três novos casos de covid-19 antes do jogo com o Belenenses SAD, da 12.ª jornada da I Liga, marcado para as 19 horas desta segunda-feira, apurou o Maisfutebol.

As situações foram detetadas no âmbito do protocolo de testagem nas 48 horas anteriores ao jogo com os azuis e também há, além dos três atletas, um elemento da estrutura do futebol que testou positivo.

Contactado pelo nosso jornal, o departamento de comunicação dos gilistas esclareceu apenas que vai fazer um ponto de situação sobre o assunto esta tarde, nas horas anteriores ao jogo.

No início oficial da época 2020/2021, houve 15 pessoas afetadas por um surto de covid-19 no clube de Barcelos.

O Gil Vicente, 11.º classificado, com 12 pontos, recebe o Belenenses SAD, 15.º, com 11, no Estádio Cidade de Barcelos. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.