Rúben Amorim, treinador do Sp. Braga, em declarações na conferência de imprensa, após a goleada por 7-1 imposta ao Belenenses, no primeiro jogo como treinador da equipa principal do Sp. Braga.

«Eu tinha esperança num bom jogo da minha equipa. Sei que tenho bons jogadores. Focámos muito no aspeto defensivos porque sabemos que pela qualidade que os jogadores têm, a qualquer momento podem fazer a diferença.

Mas sou o primeiro a entender que correu tudo bem. Quando esta equipa marca primeiro, fica muito mais fácil. Correu tudo bem, foi um dia perfeito, mas ainda estamos longe do que queremos fazer.»

[sobre a mudança para uma defesa com três centrais]

«Praticamente todos os dias tocámos na parte defensiva. Defender com quatro ou três é quase igual, só acrescenta um jogador no meio. O Tormena já fez lateral e central, por isso é o jogador perfeito para aquela posição. O Bruno Viana tinha vindo a fazer isso com o Abel, por isso não foi novidade, e o Raúl tem a qualidade que todo sabemos. E ainda temos outros centrais com muita qualidade que não foram convocados.

Focámos muito no aspeto defensivo e sabíamos que o Belenenses apostava muito na profundidade do Licá, quando a bola entrava no Nuno Coelho era esse o movimento que a equipa procurava e nós sabíamos. E foi notória a preparação da linha recuada, que sabia sempre quando ia levar uma bola nas costas.»

[aposta na pressão alta é para manter?]

«A pressão alta foi algo que quisemos fazer porque temos jogadores para isso. Então o Ricardo [Horta] e o Trincão são muito rápidos e ágeis, mas toda a equipa empurrou os homens da frente, porque a pressão começa mais atrás. Vamos continuar a fazer, mas temos de modificar consoante o adversário. Hoje era essa a ideia, apesar de sabermos que o Belenenses gosta de aproveitar as costas da defesa. Mas acreditei que com a linha de três podíamos conciliar as duas coisas.»

[o que há melhorar em concreto?]

«Há tudo para melhorar. Está tudo no início. Também temos de perceber que era mais difícil para o Pedro [Ribeiro] preparar este jogo do que para nós. Apesar de haver forma de ver jogos do Sp. Braga B, é completamente diferente. Para mim foi muito mais fácil preparar o jogo. Agora é normal que as equipas vão jogar contra nós tenham um conhecimento maior, e vai ver-se uma maior dificuldade em ter bola, em arranjar espaço e pressionar, porque vão-nos criar muitas dificuldades.

Foi um dia perfeito e não podemos pensar em nada mais do que isso. E há que relembrar que o grande problema desta equipa era a consistência. Estes jogadores conseguem fazer grandes jogos – como já tinham mostrado antes -, temos é de conseguir manter este nível, sabendo que os resultados não são sempre assim.

[resultado mais importante por se ter falado tanto da falta de habilitações?]

«Não tenho intenção de dar chapada de luva branca a ninguém. Continuo o mesmo: treinador com o nível II. Sei muito bem o meu lugar. Foi dita muita coisa, mas já passei por altos e baixos enquanto jogador, e estou preparado para isso. Continuo o mesmo.»

[sobre a exibição de Trincão]

«Já era óbvio que o Trincão tem talento incrível. Já sabíamos, mas ele tem muito que melhorar, espero que seja isso que aconteça.»