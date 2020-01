Pedro Ribeiro, treinador do Belenenses, em declarações na conferência de imprensa que se seguiu à goleada sofrida em casa, com o Sp. Braga, por 7-1.

«Havia um desconhecimento natural por este ser o primeiro jogo do Rúben Amorim na equipa principal do Sp. rBraga. Preparar um jogo com esse condicionalismo é diferente de o fazer num outro contexto, mas isso não é desculpa. Porque nós conhecíamos a ideia e sabíamos o que esta equipa técnica estava a fazer no Sp. Braga B.

Só que apanhámos um Sp. Braga muito forte, num jogo em que tudo lhes correu bem. E fomos um Belenenses com muitas dificuldades. A imagem que passámos hoje não é a imagem do que temos feito. Parabéns ao Sp. Braga, foi um justo vencedor e nós vamos continuar a trabalhar porque estamos dentro dos objetivos. Todos os jogos valem três pontos, seja qual for o resultado.»

[sobre as dificuldades em marcar golos]

«O Sp. Braga faz golo na primeira oportunidade, nós tivemos uma dupla oportunidade logo a seguir e não fizemos. Logo a seguir, o Sp. Braga apanhou-se a vencer por mais do que um golo… Ou seja, a eficácia de uma equipa foi completamente diferente da eficácia da outra. Com o 3-1 o jogo ficou vivo e se fossemos para o intervalo com esse resultado, poderíamos entrar no jogo. Eu entendo a pergunta, mas agora vamos descansar e começar a trabalhar de novo para preparar os próximos jogos.»

[como se recupera o balneário depois de um jogo assim?]

«Estamos todos desiludidos, a começar por mim. Temos de perceber que esta não é a imagem do grupo. Estamos desolados com o resultado. Amanhã é dia de voltar a trabalhar e a semana de trabalho vai de certeza correr bem. Porque somos um grupo de homens, que sabe reagir. É nos momentos maus que isso se mostra e temos de manter a união que nos caracteriza.»