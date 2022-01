O treinador do Belenenses, Franclim Carvalho, sublinhou este sábado a importância da «semana limpa» a nível de treinos, que permitiu outro tipo de preparação para o embate ante o Marítimo, da 19.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

«Esta semana foi limpa e deu já para trabalhar outro tipo de situações que sentimos falta nas outras unidades de treino. Podemos esperar um Belenenses à imagem do que apresentou com o Famalicão e o FC Porto a espaços, querendo prolongar isso no tempo», disse Franclim Carvalho, em videoconferência de imprensa de antevisão ao encontro com os insulares.

«Estamos preparados para as dificuldades que o Marítimo pode apresentar e para ferir o Marítimo. Vamos ter um jogo muito difícil, é sempre complicado jogar na Madeira», referiu o treinador dos azuis, que ocupam o 18.º e último lugar da I Liga, com 11 pontos, face a um adversário que tem 23 pontos e é nono classificado.

«Temos um objetivo claro, sabendo que vamos ter muitas dificuldades nesta partida. Vamos estar preparados para elas e vamos ver se, no fim dos 90 minutos, trazemos os três pontos que precisamos», frisou o técnico, que substituiu Filipe Cândido no cargo.

Sobre o mercado de transferências deste mês, Franclim Carvalho referiu que o maior reforço, já para este jogo, é o lateral-direito Carraça, que volta às opções depois de ter estado impedido de frente ao FC Porto, por estar emprestado pelos dragões. Além disso, o técnico focou na recuperação dos lesionados já de longa data Rafael Camacho e Chico Teixeira.

Franclim Carvalho não pode ainda contar com os castigados Diogo Calila, Yaya Sithole e Abel Camará.

O Marítimo-Belenenses joga-se a partir das 15h30 de domingo, no Estádio da Madeira, no Funchal. Vítor Ferreira é o árbitro de um jogo que pode seguir, ao minuto, no Maisfutebol.