Sporting e Sporting de Braga defrontam-se este sábado, a partir das 20h30, no Estádio José Alvalade, em jogo da 19.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Este vai ser o terceiro encontro entre os dois emblemas na época 2021/2022, com os outros dois a terem dado vitória para os leões, ambas por 2-1. A primeira, na Supertaça, em Aveiro. A segunda, em Braga, para a segunda jornada do campeonato.

Para este jogo, Amorim não pode contar com o castigado Nuno Santos, além de Pedro Porro, por lesão. Do lado do Sp. Braga há mais baixas. Paulo Oliveira cumpre castigo, Nuno Sequeira e David Carmo estão lesionados e Tiago Sá e Yan Couto testaram positivo à covid-19. Também o treinador Carlos Carvalhal vai cumprir castigo e não estará no banco dos minhotos.

O Sporting é segundo classificado com 47 pontos e o Sp. Braga é quarto, com 32. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.

Veja, na galeria associada, os onzes prováveis das duas equipas.