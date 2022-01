O Sporting não vai poder contar com Sebastian Coates para a Final Four da Taça da Liga, uma vez que o capitão dos leões foi convocado pelo Uruguai para a próxima jornada sul-americana de qualificação para o Mundial2022, mas Ruben Amorim garante que o seu grupo «está preparado para tudo».

«Temos de estar. A equipa já provou, até recentemente, que podemos vencer sem o nosso capitão. Faz-nos muita falta, quer em campo, quer fora do campo, mas estaremos preparados para discutir o título. Mas o mais importante é que ele está contra o Braga, isso é o mais importante. Depois logo se vê, mas este grupo está preparado para tudo», referiu.

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo desta sexta-feira com o Sp. Braga, o treinador também abordou a possibilidades de emprestar Tiago Tomás que tem sido pouco utilizado nos últimos jogos.

«São fases das épocas. Temos de seguir estes miúdos passo a passo. Podemos olhar para aquilo que se passou com o Quaresma. O Quaresma foi das primeiras apostas que fizemos aqui e hoje está com dificuldades em jogar no Tondela. Tempos de acompanhar o momento deles, ver o que eles precisam, é isso que estamos a fazer. O mercado ainda está em aberto, temos de pensar. Não só no TT mas também noutros miúdos, como o Quaresma. Temos um departamento que faz esse acompanhamento. Logo se vê o que vai acontecer», comentou ainda.