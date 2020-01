O treinador do Belenenses SAD, Petit, reencontra o Benfica esta sexta-feira no Estádio da Luz e, na casa do atual líder da Liga, anteviu um jogo no qual garante uma equipa «com uma estratégia bem definida» para contrariar os comandados de Bruno Lage, no clássico lisboeta que abre a 19.ª jornada.

«Trabalhamos em função da estratégia do adversário e do que podem fazer, mas também das nossas ideias, para ver onde os podemos ferir», explicou Petit, esta quinta-feira, em conferência de imprensa, acrescentando que quer transportar as ideias «para o jogo, sabendo que do outro lado está uma equipa muito forte, que não perde há muito tempo, com um coletivo muito forte e individualidades acima da média».

O técnico de 43 anos representou o Benfica como jogador entre 2002 e 2008 e assume as «boas recordações» que teve nas águias, mas frisou distanciamentos. «Agora estou deste lado, defendo estas cores e o emblema que trago ao peito. Quando começa o jogo, trabalho com estas cores e trabalharei para tentar o melhor resultado possível, que são os três pontos».

Sobre os mais recentes reforços, Rúben Lima e Cafú Phete, Petit afirma que «vêm trazer experiência e competitividade» ao plantel, vincando que a preparação do jogo com o Benfica não mudou por ser o adversário que é. «Preparamos o jogo sempre da mesma forma. Não fugimos muito às nossas ideias. Tivemos jogo no domingo e a semana foi mais curta, não deu para trabalhar muito mas, dentro daquilo que pretendemos, os jogadores estão focados».

O Benfica-Belenenses, que tem arbitragem de Nuno Almeida, tem início às 19h00 desta sexta-feira. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.