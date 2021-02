Petit, treinador do Belenenses, em declarações na conferência de imprensa após a vitória sobre o Nacional, num jogo marcado pela muita chuva e as poças no relvado.

«Saio satisfeito pelo comportamento dos jogadores. Cumpriram o que lhes foi pedido, num jogo em que foi muito difícil jogar.

Esta é uma vitória muito importante, num jogo não muito bem jogado, mas com grande entrega e luta. Fomos felizes com o que fizemos, marcámos duas vezes, o Nacional também podia ter marcado, mas tenho de dar os meus parabéns aos jogadores.

Na primeira parte tivemos algumas dificuldades porque havia uma zona onde a bola não corria. Depois corrigimos e procurámos outros espaços para atacar.

Sabe bem estes jogos de entrega quando se ganha. E agora queremos vencer o próximo jogo para colar no Moreirense.»

[concorda com as críticas de Luís Freire ao relvado]

«Concordava se ele tivesse falado do Nacional-FC Porto, que ele jogou com um relvado que estava pior do que este. Quando se perde, há sempre desculpas.»

[como ex-jogador, acha que o relvado garantia condições para se jogar?]

«Sabíamos que o relvado estava a ser recuperado, mas quem é daqui sabe que ele precisa de sol para melhorar as condições. É verdade que havia uma zona onde a bola parava mais um bocado, mas no resto do relvado, a bola rolava. Depois no jogo, houve duas equipas que não quiseram arriscar o erro. Se quiséssemos jogar melhor, se calhar não estávamos agora com os três pontos.»