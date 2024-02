Alexander Bah, jogador do Benfica, em declarações na flash interview da Benfica TV, após a vitória frente ao Gil Vicente (3-0):

«[Análise ao jogo] Foi uma vitória merecida, fizemos três golos, defendemos bem e podíamos ter marcado mais golos».

[Como foi o regresso depois de lesão?] Mentalmente estou muito contente. Foram meses difíceis, senti a falta deste estádio e estou muito feliz por estar de regresso. Fisicamente ainda não estou no meu topo, mas fiz os noventa minutos pela primeira vez e agora continuar a melhorar.

[A importância do Benfica ser provisoriamente líder] Todas as vitórias são importantes e isto é a mesma coisa. Temos de continuar a pressionar, continuar a lutar todos os noventa minutos e no final se verá.