Roger Schmidt apresentou duas mexidas na equipa inicial do Benfica para o jogo com o Gil Vicente, da 20.ª jornada da Liga, agendado para as 18h00, no Estádio da Luz.

Face ao jogo com o Estrela, o técnico encarnado relegou Kökcü e João Mário para o banco, promovendo as entradas de Bah e Florentino. Assim, Fredrik Aursnes deverá assumir uma posição mais adiantada no terreno.

Siga o Benfica-Gil Vicente AO MINUTO

Quanto ao Gil Vicente, Vítor Campelos coloca Mory Gbane no meio-campo, isto porque Martim Neto não pode ir a jogo, por estar emprestado pelo Benfica.

Nota ainda para a presença dos reforços Alex Pinto, Kazu e Afonso Moreira no banco.

OS ONZES INICIAIS

BENFICA: Trubin; Bah, António Silva, Otamendi e Morato; Florentino e João Neves; Di Maria, Rafa, Aursnes e Arthur Cabral.

Suplentes do Benfica: Samuel Soares; Tomás Araújo, Álvaro Carreras, Kökcü, João Mário, Tiago Gouveia, Neres, Rollheiser e Marcos Leonardo.

GIL VICENTE: Andrew; Zé Carlos, Gabriel Pereira, Rúben Fernandes e Buta; Castillo, Mory Gbane e Fujimoto; Maxime Dominguez, Murilo e Félix Correia.

Suplentes do Gil Vicente: Kritciuk; Felipe Silva, Alex Pinto, Kazu, Roan Wilson, André Simões, Afonso Moreira, Tidjany Touré e Ali Alipour.