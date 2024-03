O Benfica recebe o Desportivo de Chaves esta sexta-feira no Estádio da Luz em jogo da 27.ª jornada que poderá acompanhar, minuto a minuto, no AO VIVO do Maisfutebol a partir das 18h00.

Um jogo em que Roger Schmidt, com dois dérbis com o Sporting em perspetiva, poderá gerir o plantel, até porque muitos jogadores chegaram desgastados dos compromissos nas seleções, com destaque para os argentinos Otamendi e Di María.

O treinador, na antevisão do jogo, disse que os dois argentinos são «essenciais para a equipa», mas também diz que «às vezes têm de descansar».

O central deverá ir a jogo, até porque António Silva vai cumprir um jogo de castigo, por acumulação de amarelos, mas o avançado, que só fez um treino, poderá ser poupado, cedendo, neste caso, o lugar a David Neres que fará companhia a Rafa Silva e João Mário no apoio ao ataque, ainda com Tiago Gouveia à espreita. Kökcü já foi «perdoado» por Schmidt e está de volta às opções, mas, depois da polémica entrevista, deverá começar o jogo ainda no banco.

Otamendi deverá, assim, ter como companhia Tomás Araújo no eixo defensivo, mas Schmidt também poderá ter como opção Morato, uma vez que Alexander Bah, recuperado dos problemas físicos e poupado na seleção, poderá ir a jogo, desviando Aursnes para o lado esquerdo da defesa.

Do lado do Desportivo de Chaves, Moreno Teixeira assumiu a vontade de ir à Luz «com o objetivo de pontuar», até porque a equipa transmontana está no último lugar da classificação e desespera por pontos nesta etapa final do campeonato.

Dário Essugo tinha sido suspenso por trinta dias, mas uma providência cautelar permite que o jogador cedido pelo Sporting possa ir a jogo esta sexta-feira.

Confira as equipas prováveis na galeria associada