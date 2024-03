O Benfica apresenta-se praticamente na máxima força para a receção ao Desportivo de Chaves, jogo da 27.ª jornada da Liga, que tem início marcado para as 18h00 e que poderá acompanhar no AO VIVO do Maisfutebol.

Roger Schmidt não abdica de Otamendi e Di María, apesar do pouco tempo de recuperação dos internacionais argentinos que estiveram ao serviço da seleção alviceleste.

O treinador alemão promove três alterações em relação à vitória sobre o casa Pia (1-0), o último jogo antes da paragem para os compromissos internacionais. Assim, Tomás Araújo rende António Silva, que vai cumprir um jogo de castigo, enquanto João Mário e Marcos Leonardo cedem os respetivos lugares a David Neres e Arthur Cabral.

Kökcü também está de volta às opções, depois da polémica entrevista, mas, como se previa, começa o jogo no banco de suplentes.

As equipas oficiais

BENFICA: Trubin; Bah, Tomás Araújo, Otamendi e Aursnes; Florentino e João Neves; Di María, Rafa e Neres; Arthur Cabral.

Suplentes do Benfica: Samuel Soares, Morato, Álvaro Carreras, Bernat, Kökcü, João Mário, Tengstedt, Rollheiser e Marcos Leonardo.

DESP. CHAVES: Hugo Souza, Ygor Nogueira, Vasco Fernandes, Junior Pius, Carraça. Dário Essugo, Guima, Benny, Rúben Ribeiro, Raphael Guzzo e Hector.

Suplentes: Rodrigo, Habib Sylla, Paulo Victor, Sanca, Pinho, Steven Vitória, Kelechi, Morim e Jô Batista.