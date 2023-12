Tiago Gouveia é a grande novidade no onze do Benfica que, esta sexta-feira, despede-se de 2023, co uma receção ao Famalicão, em jogo da 15.ª jornada da Liga.

Acompanhe o Benfica-Famalicão AO VIVO

Face às ausências de Otamendi (castigado), Di María (na Argentina) e Tengestedt (lesionado), já se sabia que Roger Schmidt teria de promover alterações no onze habitual. Ausências que abriram espaço para Tomás Araújo, Tiago Gouveia e Arthur Cabral que, esta noite volta a ser a principal referência no ataque dos encarnados.

Três jogadores que saltam do banco e abrem espaço para mais três novidades no banco de suplentes: Gustavo Marques (central brasileiro de 22 anos), Hugo Félix (médio de 19 anos, irmão de João Félix) e Gerson Sousa (avançado/extremo de 21 anos).

No lado do Famalicão, João Pedro Sousa faz apenas uma alteração, com Otávio a regressar ao eixo da defesa em detrimento de Justin Haas que está no banco. No ataque, o ex-benfiquista Jhonder Cádiz volta a ser a principal referência.

Equipas oficiais:

BENFICA: Trubin; Aursnes, Tomás Araújo, António Silva e Morato; João Neves e Körkçü; Tiago Gouveia, Rafa Silva e João Mário; Arthur Cabral.

Suplentes do Benfica: Samuel Soares, Jurásek, Gonçalo Guedes, Chiquinho, Musa, Florentino, Gustavo Marques, Gerson Sousa e Hugo Félix.

FAMALICÃO: Luiz Junior; Nathan, Mihaj, Otávio e Moura; Topic e Zaydou; Chiquinho, Gustavo Sá e Théo; Jhonder Cádiz.

Suplentes do Famalicão: Zlobin, Lacoux, Gustavo Assunção, Justin, Afonso Rodrigues, Liimatta, Dobre, Martin Aguirregabiria e Pablo.