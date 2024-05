O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) multou o Benfica em 1.224 euros pelo comportamento dos adeptos na derrota com o Famalicão.

Segundo o mapa de castigos, o Benfica foi punido devido ao «comportamento incorreto do público» da bancada visitante. Os adeptos insultaram o treinador Roger Scmidt, aos minutos 78, 79: «Filho da P***, Schmidt Cab***». Já aos 86 minutos, voltaram a visar o técnico germânico: «Schmidt cab*** pede a demissão.»

Além disso, os adeptos encarnados insultaram Luiz Júnior, aos 50 e 65 minutos, quando o guarda-redes brasileiro se preparava para bater o pontapé de baliza.

O CD da FPF decidiu ainda instaurar um processo de inquérito ao Famalicão-Benfica, embora o mapa de castigos não detalhe o que está em causa.

O jogo, que terminou com vitória dos minhotos por 2-0 e ditou a conquista do campeonato por parte do Sporting, teve várias incidências, entre os quais um momento, na segunda parte, em que foram arremessadas tochas para o relvado, vindas do exterior do estádio.