Chegou o dia de todas as decisões: o Benfica recebe o Santa Clara este sábado, a partir das 18 horas, em jogo da 34.ª e última jornada da I Liga 2022/23.

A equipa comandada por Roger Schmidt, líder do campeonato com 84 pontos, está muito perto de voltar a ser campeã nacional, quatro anos depois. Para isso, basta a vitória e o empate também servirá muito provavelmente, salvo se acontecer uma goleada absolutamente história do FC Porto (que tem 82 pontos) ao V. Guimarães, como pode ver aqui nas contas do título.

Para o jogo na Luz, o Benfica não pode contar com o castigado António Silva e com os lesionados Gonçalo Guedes e Julian Draxler. Do lado do já despromovido Santa Clara, o técnico Danildo Accioly está privado do castigado Gabriel Silva e ainda de Marco Pereira e Xavi Quintillà (lesões).

Confira, na galeria associada, os onzes prováveis para o Benfica-Santa Clara e siga tudo, este sábado, ao minuto, no Maisfutebol.