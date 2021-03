O Benfica defronta o Boavista neste sábado, num jogo que vai marcar também o regresso de Jesualdo Ferreira e Javi García ao Estádio da Luz, onde ambos já tiveram a sua ‘casa’.

Na antevisão à partida, de resto, Jorge Jesus elogiou ambos, bem como a forma como os axadrezados têm crescido nos últimos jogos.

«O Boavista é um clube com história no futebol português e tem vindo a recuperar na classificação. Fez um excelente jogo no Dragão e mostrou ter potencial para disputar o resultado nos jogos grandes. É uma equipa bem organizada defensivamente, com treinador com grande historia no futebol português. Vai ser complicado para o Benfica pela experiência de jogadores como o nosso querido Javi García», começou por afirmar.

Numa analise mais detalhada ao adversário, Jesus declarou esperar uma alteração tática da equipa de Jesualdo Ferreira, à semelhança do que o técnico já fez em anteriores jogos com equipas ‘grandes’.

«O sistema do Boavista muda contra os grandes, mas é sempre uma equipa bem organizada. Trabalhámos em cima de uma possível mudança para 5-4-1 porque acredito que é assim que o Boavista se vai apresentar», defende.

As constantes mudanças táticas das equipas têm também sido recorrentes nos últimos tempos e até o Benfica já alterou o sistema, de forma a adaptar ao que os adversários exigem.

Questionado sobre isso, Jesus voltou a dizer que acredita que as constantes mudanças serão o futuro do futebol, como já acontece noutras modalidades.

«Ao longo dos anos, tenho percebido que o futebol vai avançar e hoje já se faz um pouco disso. Trabalha-se para que os treinadores e as equipas tenham um sistema padrão, mas com várias alternativas. Acredito que o futebol vai evoluir e passar a ser muito parecido com o basquetebol e o andebol, por exemplo, em que os treinadores mudam várias vezes de sistema até dentro do próprio jogo. A minha ideia é essa: uma equipa não pode ter só o plano A, tem de ter também plano o B, o C e o D», conclui.